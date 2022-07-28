«Ъ»: H&M ищет покупателей своих активов в России

Шведская розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), заявившая об уходе из России, пытается найти нового владельца для своих активов в России, пишет «КоммерсантЪ».

По данным источников издания, потенциальным покупателям предлагают права аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, 40% которых действуют до 2050 года, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и запасы товара на $210 млн.

Между тем эксперты сомневаются, что в России найдутся покупатели для такой большой сети, способные взять на себя поставки такого количества товара. Новому владельцу придется также разбираться с судебными исками, которые подают на H&M российские арендодатели. Так, в июне Арбитражный суд Москвы взыскал с российской структуры H&M 537 млн рублей в пользу управляющей компании парка развлечений «Остров мечты».

В России H&M Group работает с 2009 года. В начале марта компания H&M сообщила о приостановке продаж в России. Магазины на Украине также были закрыты в целях «обеспечения безопасности клиентов и коллег», отметил ретейлер.