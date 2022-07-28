Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал заявил, что может сменить должность 07:10
Фанаты «Факела» за десять минут раскупили билеты на первую домашнюю... 07:10
Фигуристка Трусова пошутила о своем падении во время игры в керлинг 06:50
Электричка сбила трех подростков 06:48
В Приморье сел на мель сухогруз 06:40
Хавбек «Химок» Ломовицкий рассказал о задачах клуба в РПЛ 06:30
Судейский корпус РФС предложил провести встречи всем клубам РПЛ 06:10
Дождь и до 27°C тепла ожидается в Москве в четверг 06:04
Врачей обяжут сообщать о заболеваниях, с которыми пациент не может управлять... 06:04
Daily Express: в Британии половина ресторанов Fish&Chips могут закрыться из-за... 06:01
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Reuters: Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины

close
100%
Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) «освободило» от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.

Агентство утверждает, что правительство Египта в декабре 2021 года закупило зерно по цене от $346 до $360 за тонну. Из-за конфликта на Украине забронированные грузы не были доставлены.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о возвращении уровня украинского экспорта до 30% от того, что был до спецоперации.

Министр уточнил, на рост уровня экспорта повлияли восстановление железнодорожного сообщения, увеличение пропускной способности пограничных постов и открытие новых пунктов пропуска.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть