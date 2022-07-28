Reuters: Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины

Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) «освободило» от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.

Агентство утверждает, что правительство Египта в декабре 2021 года закупило зерно по цене от $346 до $360 за тонну. Из-за конфликта на Украине забронированные грузы не были доставлены.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о возвращении уровня украинского экспорта до 30% от того, что был до спецоперации.

Министр уточнил, на рост уровня экспорта повлияли восстановление железнодорожного сообщения, увеличение пропускной способности пограничных постов и открытие новых пунктов пропуска.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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