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Reuters: G7 хочет ограничить цены на нефть из России, чтобы они превышали стоимость добычи

Reuters: G7 считает, что Россия будет «качать» нефть, если ее цена превысит стоимость добычи

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Global Look Press

Страны Группы семи (G7) хотят ограничить цены на российскую нефть, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7.

Отмечается, что в Группе семи считают, что если цена будет превышать стоимость добычи, то у России будет «стимул продолжать качать».

27 июля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7 сообщало, что страны Группы семи намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на российскую нефть.

21 июля заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявлял, что договоренность о пределе цен на нефть из России может быть достигнута к декабрю этого года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60. В конце июня стало известно, что обсуждение этой меры ведут страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада). Предполагается, что она будет введена за счет введения ограничений на страхование и доставку.

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