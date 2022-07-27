Reuters: страны G7 намерены установить потолок цен на российскую нефть до 5 декабря

Страны Группы семи (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7.

«Цель — подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», — заявил источник.

21 июля заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявлял, что договоренность о пределе цен на нефть из России может быть достигнута к декабрю этого года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60. В конце июня стало известно, что обсуждение этой меры ведут страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада). Предполагается, что она будет введена за счет введения ограничений на страхование и доставку.

Вице-премьер России Александр Новак говорил, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть в случае, если обсуждаемые странами Группы семи (G7) ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.