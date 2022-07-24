Производитель картофеля фри McCain продал бизнес в России бизнесмену из Тулы

Крупнейший канадский производитель картофеля фри McCain Foods Limited продал бизнес в России предпринимателю из Тулы Василию Стародубцеву. Об этом сообщается на сайте Корпорации развития Тульской области.

«Владельцем российского предприятия канадского производителя картофеля фри McCain Foods – ООО «Маккейн Фудс Рус», которое должно было строить завод по переработке картофеля в Тульской области, стал бизнесмен Василий Стародубцев — внук Василия Стародубцева, тульского губернатора в 1997–2005 годах», — отметили в публикации.

В сообщении указали, что завод по выпуску продуктов из замороженного картофеля сохранит свой профиль, который был задуман изначально.

Пресс-служба корпорации указала, что правительство Тульской области несколько месяцев искало покупателя после решения компании по приостановки строительства завода на территории региона.

McCain Foods – крупный мировой производитель картофеля фри, основанный в 1957 году в Канаде. В России же ООО «Маккейн Фудс Рус» в мае 2021 года начало строительство завода по переработке картофеля, став первым иностранным резидентом в ОЭЗ «Узловая» Тульской области.

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