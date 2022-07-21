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Глава МИД Лавров: Россия рассмотрит просьбу Венгрии о дополнительных объемах газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что Москва рассмотрит просьбу венгерской стороны о дополнительных объемах газа, сообщает РИА «Новости».

Лавров отметил, что Венгрия изъявила желание купить у России дополнительные объемы энергоносителя.

«Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», — сказал глава МИД России.

Ранее руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны хотело бы, чтобы поставляемые туда из России объемы природного газа были увеличены. Министр признался, что он прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российской стороной по этому вопросу.

Сийярто прибыл Москву 21 июля, чтобы договориться о предоставлении дополнительных 700 млн кубометров газа для Венгрии. Официальный представитель МИД Венгрии Мате Пацола уточнил, что в ходе своего визита Сийярто встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также российским коллегой Сергеем Лавровым.

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