В США назвали возможный срок введения предела цен на нефть из России

Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что договоренность о пределе цен на нефть из России может быть достигнута к декабрю этого года. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии Аспенского форума, передает РИА «Новости».

По его словам, Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью к декабрю.

«Наша цель убедиться, что мы окажемся в положении, когда ценовой предел может быть добавлен к этому», — сказал замглавы ведомства.

Он также указал, что Соединенные Штаты рассчитывают как на снижение цен на нефть на мировых рынках, так и на то, что вводимые меры позволят российским энергоресурсам туда поступать.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть в случае, если обсуждаемые странами Группы семи (G7) ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США вместе с союзниками обсуждают потолок предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60.