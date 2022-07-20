Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол ЛНР в РФ: в Славянске замечены переодетые в российскую форму... 09:34
Президент ФШР Филатов: многие пассажи Карякина могу объяснить эмоциональным срывом 09:33
Минобороны РФ показало видео штурма украинского опорного пункта 09:27
Марка Цукерберга обвинили в краже названия для своей компании 09:27
Житель Канска пришел на рассмотрение своего дела в суде с наркотиками 09:25
Стремоусов: мост в Херсоне обстреляли 12 ракетами HIMARS 09:22
Бывший глава Национальной разведки США призвал пустить Джоковича на US Open 09:21
Депутат бундестага Шмидт: газ из России позволит Германии избежать энергокризиса... 09:20
Врач рассказал, кому нельзя есть торты и пирожные 09:13
Шойгу поручил группировке «Запад» оперативнее уничтожать украинские... 09:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Немецкий депутат направит запрос властям Германии о турбинах «Северного потока»

close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт рассказал, что планирует отправить правительству Германии запрос по кризису вокруг турбин для «Северного потока». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шмидта, в очередной раз политика санкций демонстрировала несостоятельность.

«Я планирую направить правительству депутатский запрос в связи с кризисной ситуацией с турбинами для газопровода и выяснить, какие выводы были сделаны правительством и какие шаги предприняты...» — добавил Шмидт.

Он обратил внимание, что надо понять, как не допустить кризиса в обозримом будущем.

«Северный поток», являющийся основным маршрутом поставок газа «Газпрома» в Европу, остановили на плановое техническое обслуживание с 11 по 21 июля.

Ранее сообщалось, что ФРГ с нетерпением ждет, когда Россия возобновит подачу газа по «Северному потоку».

Также по «Северному потоку» пускали газ для выравнивания давления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть