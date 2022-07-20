Немецкий депутат направит запрос властям Германии о турбинах «Северного потока»

Депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт рассказал, что планирует отправить правительству Германии запрос по кризису вокруг турбин для «Северного потока». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шмидта, в очередной раз политика санкций демонстрировала несостоятельность.

«Я планирую направить правительству депутатский запрос в связи с кризисной ситуацией с турбинами для газопровода и выяснить, какие выводы были сделаны правительством и какие шаги предприняты...» — добавил Шмидт.

Он обратил внимание, что надо понять, как не допустить кризиса в обозримом будущем.

«Северный поток», являющийся основным маршрутом поставок газа «Газпрома» в Европу, остановили на плановое техническое обслуживание с 11 по 21 июля.

Ранее сообщалось, что ФРГ с нетерпением ждет, когда Россия возобновит подачу газа по «Северному потоку».

Также по «Северному потоку» пускали газ для выравнивания давления.