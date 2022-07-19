Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Жигалова рассказала, зачем Лепс решил купить права на песни Шатунова 15:14
Посольство РФ запросило у Индии разъяснений в связи с задержанием... 15:12
Владельцев Ethereum предупредили о скором падении после рекордного роста 15:11
В Британии лабрадор взял на воспитание 15 утят 15:11
Samsung опубликовала секретное послание-головоломку для своих фанатов 15:10
Курс доллара на Мосбирже снизился до 55 рублей 15:06
Гендиректор «Спартака» Мележиков попросил прощения у скончавшегося Ярцева 15:05
Суд ужесточил наказание экс-депутату Госдумы Бурнашову за нападение... 15:05
Великобритания ослабила санкции в отношении миллиардера Петра Авена 15:02
Заместитель гендиректора «Росэнергоатома» рассказал о хакерских атаках... 15:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: бывшее подразделение «Газпрома» пропустило поставки СПГ в Индию

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывшее подразделение ПАО «Газпром» GM&T Singapore пропустило несколько поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию государственной газовой компании GAIL India, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По информации агентства, GM&T Singapore Pte пропустил пять запланированных поставок в Индию в последние два месяца.

«У компании есть соглашение на поставку около 40 грузов в этом году, обычно по три-четыре в месяц, в рамках долгосрочного соглашения», — пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что GM&T Singapore отправляет некоторые поставки GAIL из своего международного портфеля сделок по поставкам и закупкам.

«Дефицит подтолкнул индийскую коммунальную компанию к поиску альтернатив, и, по словам некоторых людей, компания изучает варианты, включая прямые закупки в России. GAIL ведет переговоры с производителями и трейдерами о подписании долгосрочных контрактов на покупку 2 млн тонн СПГ в год для удовлетворения растущего внутреннего спроса», — заключило агентство.

Ранее иранская нефтяная компания NIOC и «Газпром» подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве. Российская сторона вложит в этот проект $10 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть