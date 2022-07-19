Bloomberg: бывшее подразделение «Газпрома» пропустило поставки СПГ в Индию

Бывшее подразделение ПАО «Газпром» GM&T Singapore пропустило несколько поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию государственной газовой компании GAIL India, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По информации агентства, GM&T Singapore Pte пропустил пять запланированных поставок в Индию в последние два месяца.

«У компании есть соглашение на поставку около 40 грузов в этом году, обычно по три-четыре в месяц, в рамках долгосрочного соглашения», — пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что GM&T Singapore отправляет некоторые поставки GAIL из своего международного портфеля сделок по поставкам и закупкам.

«Дефицит подтолкнул индийскую коммунальную компанию к поиску альтернатив, и, по словам некоторых людей, компания изучает варианты, включая прямые закупки в России. GAIL ведет переговоры с производителями и трейдерами о подписании долгосрочных контрактов на покупку 2 млн тонн СПГ в год для удовлетворения растущего внутреннего спроса», — заключило агентство.

Ранее иранская нефтяная компания NIOC и «Газпром» подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве. Российская сторона вложит в этот проект $10 млрд.