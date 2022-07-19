Bloomberg: приостановка поставок газа из России приведет к сокращению ВВП ЕС на 1,5%

Прекращение поставок газа из России в Европейский союз (ЕС) приведет к сокращению уровня его валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,5%. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на черновую версию документа Еврокомиссии (ЕК) с оценками аналитиков из Европы.

Аналитики подсчитали, что при холодной зиме и бездействии Брюсселя в плане сглаживания отрицательных эффектов, экономические показатели региона просядут на 1,5%. Если же температура в регионе будет на средних показателях, то ВВП может сократиться на 0,6-1%.

Совместная работа стран ЕС может привести к уменьшению влияния возможных отрицательных факторов на ВВП и рабочие места, отметили в публикации.

В агентстве указали, что ВВП региона может уменьшиться всего на 0,4% при условии, что ЕС совместно предпримет меры по уменьшению потребления газа. Также для достижения этого показателя зима должна быть нехолодной.

18 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз оценивает различные варианты поставок российского природного газа, в том числе и полное их прекращение.