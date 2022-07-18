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«Газпром» установил исторический рекорд по экспорту газа в Китай по «Силе Сибири»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

«Газпром» зафиксировал новый исторический рекорд поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», — говорится в Telegram-канале компании.

Уточняется, что поставки осуществляются в рамках контракта «Газпрома» с китайской CNPC.

Ранее российская энергетическая компания сообщала, что поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» продолжают расти. Объем поставленного газа в «Газпроме» не раскрыли.

Также стало известно, что поставки российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.

Экспорт топлива в Китай из России по «Силе Сибири» начался в конце 2019 года. В 2020 году объем поставок составил 4,1 млрд кубометров, а в 2021 году показатель вырос в 2,5 раза — до 10,4 млрд кубометров.

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