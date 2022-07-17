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Аналитик Юшков заявил об ответных действиях РФ на санкции в разработке эталона нефти

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Brendan McDermid/Reuters

Разработка нового эталонного сорта нефти является ответным действием России на санкции Евросоюза (ЕС). Об этом «360» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

«Создание российского эталона нефти может стать ответом на санкции Запада. Однако перемены на нефтяном рынке не случатся в ближайшее время, так как инициатива России не может переломить текущие устои», — отметил Юшков.

По его словам, эталонным является определенный сорт нефти, по которому определяют стоимость топлива. Ранее это был Brent, который добывался в одном из месторождений в Северном море. Только само месторождение давно закрыто, а биржевая составляющая осталась.

Он добавил, что подобная зависимость является абсурдной. Поэтому Россия решила создать свой собственный эталон. Однако в среднесрочной перспективе Россия пока не сможет диктовать свои условия на рынке и все участники рынка все еще будут ориентироваться на котировки Brеnt.

15 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что правительство России разработало план по созданию национального эталона нефти в 2023 году. Так оно стремится защитить себя от попыток Запада установить потолок цен на топливо из РФ для ограничения потока нефтедолларов в страну.

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