Минпромторг: IKEA пока не подтвердила намерения продать торговые точки в РФ

Заместитель руководителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что шведский ретейлер IKEA пока не подтвердил намерения продать торговые точки в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать (торговые точки в РФ), поэтому рано что-то говорить на эту тему», — сказал замминистра.

Ранее ретейлер IKEA в России сообщил, что в ближайшее время оформление и доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге невозможны.

12 июля на сайт российского отделения IKEA запустили автоматическую очередь для онлайн-покупок. Пользователей просят не обновлять страницу, чтобы не оказаться снова в конце очереди.

5 июля сайт IKEA столкнулся с техническими проблемами после старта распродажи товаров со складов в России. Возможность онлайн-шоппинга оказалась временно недоступна. На следующий день на сайте появилась страница, на которой предлагалось оставить заявку для оформления заказа, но при попытке появлялось сообщение: «автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму».