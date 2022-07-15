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Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия предложила новый пакет антироссийских санкций, сообщает РИА «Новости».

Среди новых мер значится запрет на импорт российского золота и усиление контроля за европейским экспортом современных технологий двойного назначения. Еврокомиссия предложила разъяснения по антироссийским санкциям, чтобы они «никак не были направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией» между третьими странами и Россией.

Кроме того, ЕК предложила продлить все действующие против России ограничения до конца января 2023 года.

Ранее Reuters сообщило о готовности ЕК принять новый пакет санкций 15 июля. На этом фоне Bloomberg сообщил об импорте 3 тонн российского золота в Швейцарию — впервые с 24 февраля. По данным швейцарского Федерального таможенного управления, в мае 2022 года в конфедерацию было импортировано 3 тонны драгоценного металла из России, что составляет 2% от общего объема ввозимого страной золота.

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны ввели в отношении России ряд жестких ограничений. Фактически США и Евросоюз объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

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Санкции против России
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