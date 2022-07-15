RND: расходы Германии по госдолгу в 2023 году вырастут с 16 до 30 млрд евро из-за инфляции

Расходы Германии на уплату процентов по госдолгу в 2023 году вырастут с 16 до почти 30 млрд евро из-за политики привязки размера выплат по долгу к уровню инфляции. Об этом пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на документы министерства финансов страны по бюджету на 2023 год.

В сообщении отмечается, что это связано с действиями предыдущих глав минфина — Вольфганга Шойбле, который занимал пост министра финансов в 2009-2017 годах, и действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца (2018-2021). Как пишет RND, они брали кредиты для федерального правительства, за которые налогоплательщики теперь должны платить миллиарды, и «активно спекулировали».

«Расходы на проценты в следующем году должны будут резко возрасти с 16 до почти 30 млрд евро, главным образом потому, что в последние годы федеральное правительство выпустило облигации, привязанные к уровню инфляции. Поскольку риск резкого роста инфляции был недооценен, теперь для обслуживания этих государственных облигаций требуются неожиданно большие суммы в миллиарды долларов.», — подчеркнули в RND.

Согласно проекту бюджета ФРГ на 2023 год, данные которого приводит медиагруппа, около 7,6 млрд евро должно быть зарезервировано для погашения облигаций, привязанных к инфляции. Это, как отмечается, на 3 млрд евро больше, чем в текущем году, и почти на 7 млрд евро больше, чем в 2021 году, когда инфляция была еще низкой. В предыдущие годы требовались только суммы в районе одного миллиарда евро, добавили в RND.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных в истории сообщества 7,6%.