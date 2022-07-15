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Вице-премьер Испании Рибера призвала готовиться к возможной нехватке газа в ЕС

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Depositphotos

Власти Испании предложили подготовиться к вероятной нехватке газа в Евросоюзе в течение ближайших месяцев. Об этом сообщила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера, передает ТАСС.

«Европейские страны должны подготовиться к сценарию нехватки газа в ближайшие месяцы, — сказала вице-премьер.

Также Рибера добавила, что у Испании не наблюдается проблем безопасности поставок.

«Наш план вращается вокруг трех осей: как мы можем способствовать максимально разумному использованию энергии с точки зрения экономии и эффективности...», — пояснила она.

Другие задачи, стоящие перед Испанией, связаны с поисками альтернативного вида топлива и помощью соседним странам, оказавшимся в сложной ситуации из-за нехватки ресурсов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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