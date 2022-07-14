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Евросоюз и Азербайджан подпишут газовый меморандум

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Depositphotos

Европейский союз подпишет с Азербайджаном меморандум о поставках природного газа в целях снижения зависимости ЕС от российского топлива. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что соглашение позволит выстроить «стратегическое партнерство» между ЕС и Азербайджаном, которое включит в себя договоренность о «поставках каспийского природного газа в Европу и потенциально на Балканы в целях диверсификации».

Стороны рассчитывают к 2027 году нарастить объемы поставляемого из Азербайджана газа «минимум до 20 млрд куб. м в год». Для воплощения в жизнь этих планов Евросоюз планирует вложить средства в наращивание мощностей трубопроводной сети Южного газового коридора.

По данным EUobserver, соглашение не будет носить обязывающий характер, но поможет углублению двустороннего сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном и активизации инвестиционной деятельности ЕС в регионе.

Ранее сообщалось, что расходы ЕС на закупку газа из Азербайджана в первом квартале 2022 года составили €2,1 млрд.

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