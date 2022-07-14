Экономист Беляев допустил кризис в Европе из-за отказа ФРГ от угля и нефти из России

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что отказ Германии от нефти и угля РФ приведет к тяжелым последствиям. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как подчеркнул экономист, подобный шаг со стороны Берлина обернется кризисом для экономики Европы.

«Это необдуманный шаг в том смысле, что Германии придется работать в ситуации ограниченных энергетических ресурсов, потому что полностью, на 100%, заменить поставки российского угля и российской нефти она не в состоянии», — добавил Беляев.

Также эксперт обратил внимание, что с отказом от энергетических ресурсов РФ стоит ждать повышение цен в Германии.

«В любом случае это будет другая логистика, это будут другие транспортные издержки, это будет другая цена поставок угля и нефти», — спрогнозировал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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