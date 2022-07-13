Forbes: до конца лета индекс Мосбиржи может снизиться до 2000 пунктов

Индекс Мосбиржи на этой неделе упал до минимумов с начала спецоперации на Украине, об этом пишет Forbes Russia.

По итогам торгов, 12 июля, основной индикатор российского фондового рынка опустился до 2135 пунктов, это низшее значение с 24 февраля 2022 года.

Как говорится в материале издания, снижение индекса не событие последних дней. Он планомерно падает. Так, с апреля по июнь индикатор снизился на 18,4%.

Центральный банк России(ЦБ РФ)в обзоре рисков финансовых рынков указал, что снижались и отраслевые индексы, за исключением телекоммуникаций (+9%), электроэнергетики (+3%) и строительных компаний (+13%).

Объемы торгов остаются невысокими. В июне они были почти в пять раз ниже объемов до февраля. Сейчас 44 млрд рублей в день, ранее — 200 млрд в день.

Отмечается, политика розничные инвесторов, доля которых в объеме торгов акциями достигла 74%. В данный момент они просто выжидают на фоне неопределенности перспектив экономики и дивидендной политики крупнейших эмитентов».

На динамику рынка произвело влияние снижение цен на сырьевые товары, включая нефть, указала глава отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Все больше инвесторов закладывают в цену активов мировую рецессию, отмечает она.

До конца лета индекс Мосбиржи может снизиться до 2000 пунктов, а на отдельных корпоративных новостях может проседать до 1900-1950 пунктов, прогнозирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс».

12июля Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 58 рублей впервые с 5 июля.