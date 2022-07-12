Медведев призвал хранить сбережения в рублях

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян хранить сбережения в рублях.

В публикации в Telegram-канале он указал на то, что евро из-за санкций против России слабеет и курс европейской валюты сравнялся с долларом впервые за 20 лет.

«Впрочем, платежеспособность Европы беспокоит нас мало. Нам нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям. Решать проблемы в промышленности, включая обеспечение технологического суверенитета. Здесь еще очень много дел», — написал Медведев.

По его словам, «лучшей защитой от протухающего евро» станет переход на новые способы оплаты с экономическими партнерами России, включая использование нацвалют — рублей, юаней, рупий и прочих.

Зампред Совета безопасности добавил, что в будущем также возможно создание новой резервной валюты стран БРИКС.

«Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях!» — заключил он.

Ранее курсы доллара и евро в ходе торгов на Мосбирже впервые за 20 лет сравнялись между собой. Обе валюты после очередной коррекции оказались на уровне 59,3 руб., при этом в моменте доллар был даже дороже евро.