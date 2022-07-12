ТЭС с зарубежными турбинами посоветовали включать лишь в крайнем случае

«Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) предложил включать зарубежные турбины на тепловых электростанциях (ТЭС) лишь в случае крайней необходимости. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Предлагается зарубежное оборудование поддерживать в режиме готовности к включению. Если есть альтернатива, то включать его в последнюю очередь»,— заявил председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий.

По данным оператора, объем мощности всех энергоблоков с западными турбинами составляет 25,3 ГВт, при этом большую часть этих мощностей можно отключить без особых сложностей и угрозы электроснабжению. При этом простаивающие мощности можно было бы оплачивать с определенной скидкой.

Представители промышленности оказались против такого подхода. По их словам, генерирующие компании решили переложить трудности на потребителей вместо детального анализа тех или иных действий и их дальнейших последствий. Однако на начальном этапе искусственного простоя части объектов необходимо будет снизить оплату мощности.

В конце июня «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, писал, что российские аграрии стали испытывать нехватку запчастей и сложности в обслуживании зарубежной сельхозтехники, чья доля в парке достигает 40%.