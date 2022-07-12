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Силуанов: Россия не планирует переходить на бартер при внешних расчетах

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» сообщил, что переходить на бартер при внешней торговле не планируется. Но при этом глава ведомства добавил, что если компании договорятся о таких операциях, то Минфин препятствовать этому не будет.

По словам Силуанова, ведомство планирует максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли.

«Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы», — сказал Силуанов. По его словам, остаются рубли или валюта, которой в России доверяет, или импорт, который интересен стране.

28 марта В Госдуме допустили переход на бартер в расчетах с недружественными странами. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что одной из следующих стадий при расчетах за российские товары с недружественными странами может стать переход на бартер или клиринг.

27 мая министр торговли, промышленности и шахт Ирана Сейед Резу Фатеми Амин заявил, что Иран готов проводить бартерные сделки с Россией по обмену автозапчастей и газовых турбин на продукцию металлургии. Республика будет использовать договоренности о бартере с Россией для получения необходимого в металлургической и горнодобывающей промышленности сырья, сообщил министр в кулуарах заседания межправкомиссии России и Ирана. Он пояснил, что стране нужны алюминий, цинк, свинец и сталь, которые можно поставлять по бартерной схеме.

Чиновник отметил, что Иран может стать для России поставщиком автозапчастей и газовых турбин в обмен на российскую сталь.

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