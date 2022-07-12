Минфин поддержал идею продажи за СПГ за рубли

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» выразил поддержку идее «Газпрома» продали сжиженного природного газа за рубли.

«Всячески поддерживаем», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, как относится к предложению «Газпрома» продавать СПГ за рубли.

В начале июля замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус, выступая в Государственной думе, заявил о необходимости координировать экпорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Он указал, что покупателями СПГ являются, в первую очередь, европейские страны. При этом торговля трубопроводным газом ведется в рублях, но такие меры не распространяются на сегмент СПГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту идею, сказал, что решений о продаже российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубли пока не принималось.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке. Глава государства отметил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный природный газ, подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний.