Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Известия»: в России могут отменить налог при продаже единственного жилья 01:26
Хоккеист «Питтсбурга» Малкин собирается стать свободным агентом 01:25
Канцлер Австрии Нехаммер назвал алкоголь выходом при отсутствии мер против инфляции 01:23
Силуанов: Россия не планирует переходить на бартер при внешних расчетах 01:01
Бывший фигурист Плющенко рассказал о переговоров с футбольной командой... 00:59
В результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли люди, десятки ранены 00:52
ЛНР: В Донбассе уничтожено 60% белорусского нацбата имени Калиновского 00:38
В речные порты Украины начали прибывать суда для загрузки зерном 00:37
Шотландия временно прекратила принимать украинских беженцев 00:36
На футболиста «Зенита» Вендела претендует лондонский... 00:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минфин поддержал идею продажи за СПГ за рубли

close
100%
Depositphotos

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» выразил поддержку идее «Газпрома» продали сжиженного природного газа за рубли.

«Всячески поддерживаем», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, как относится к предложению «Газпрома» продавать СПГ за рубли.

В начале июля замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус, выступая в Государственной думе, заявил о необходимости координировать экпорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Он указал, что покупателями СПГ являются, в первую очередь, европейские страны. При этом торговля трубопроводным газом ведется в рублях, но такие меры не распространяются на сегмент СПГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту идею, сказал, что решений о продаже российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубли пока не принималось.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке. Глава государства отметил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный природный газ, подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть