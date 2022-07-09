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Власти Украины арестовали якобы связанные с Россией активы на $200 млн

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РИА «Новости»

В полиции Украины заявили об аресте долей в предприятиях, якобы связанных с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, стоимость арестованного имущества составляет 5,9 млрд гривен, или более чем $199 млн.

Уточняется, что в предприятиях, имущество которых было арестовано, гражданам Российской Федерации принадлежало от 25% до 98% уставного капитала. Их деятельность была связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна.

Ранее по инициативе СБУ были арестованы 2,1 млрд гривен активов (порядка $61 млн по курсу Национального банка Украины) украинских компаний. Они принадлежат «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому». Арест был наложен на корпоративные права и недвижимое имущество 11 компаний, конечными бенефициарами которых якобы являются российские государственные корпорации «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» и «ПАО «Газпром».

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