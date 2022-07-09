Глава Минтранса заявил, что готов пересесть с Genesis на Lada, «если сделать ее нормально»

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что он не против пересесть со своего автомобиля премиум класса Genesis, на котором он ездит сейчас, на отечественную Lada, «если сделать ее нормально», пишет РБК.

«Я к этому нормально отношусь. <...> В принципе, если машину (Lada) сделать нормально, почему нет», — сказал Савельев.

Глава Минтранса рассказал, что когда-то он пересел на «Волгу», потому что хотел попробовать. Но признался, что, по его мнению, автомобиль был недоделанный по каким-то причинам, и идея не удалась.

Также он подчеркнул, что сделанные в России автомобили Aurus выглядят как Rolls-Royce.

В середине июня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос, например «пересадить государственных работников на отечественные «Лады».

Инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что «как чиновник готов ко всему, в том числе пересесть на автомобиль «Лада».