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Путин заявил о попытках западных стран заставить другие государства нарастить добычу нефти

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Global Look Press

Страны Запада пытаются заставить другие государства-экспортеры нефти увеличить объем добычи сырья. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства, пишет РИА «Новости».

По словам главы государства, несмотря на все попытки повлиять на уровень добычи, энергетический рынок не терпит суеты и за пару дней ситуацию исправить невозможно.

«Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны-экспортеры нефти нарастить объем ее добычи, но глобальный энергорынок — он очень такой спокойный, стабильный, на самом деле, не терпит суеты никакой, уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — сказал российский лидер.

В марте издание Axios написало, что советники американского президента Джо Байдена обсудили возможность его визита в Саудовскую Аравию. Цель приезда — переговоры по увеличению объема добычи нефти.

В первой половине июня Белый дом распространил письмо с заявлением президента США Джо Байдена, согласно которому Америка в 2023 году будет добывать рекордные объемы нефти.

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