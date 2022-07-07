Член экипажа сухогруза «Жибек Жолы» заявил, что судно планирует покинуть стоянку в Турции

Сухогруз «Жибек Жолы» под российским флагом, находящийся на якорной стоянке в Турции, планирует покинуть ее из-за простоя, пишет ТАСС со ссылкой на одного членов экипажа судна.

По его словам, «как таковых проблем нет», чтобы не терять деньги, корабль планирует выгрузить зерно на накопительное судно.

«Потом, когда большой накопитель загружается, [он] следует в порты и разгружается», — добавил член экипажа.

Пока неизвестно, к какому судну проследует российский сухогруз.

1 июля стало известно, что Украина попросила Турцию задержать сухогруз под российским флагом, который, как утверждается, перевозил украинское зерно из Бердянска.

Как заявлял советник президента Турции Ильнур Чевик, если будет доказано, что зерно на борту сухогруза «Жибек жолы» принадлежит Украине, то правительство страны может конфисковать его. Он отметил, что «в Кремле хорошо знакомы с правилами игры и прекрасно знают, что если они пытаются что-то незаконно вывезти, то это будет конфисковано».

В МИД РФ свою очередь сообщили, что сухогруз «Жибек Жолы» под российским флагом не задержан, а проходит стандартные процедуры на рейде турецкого порта Карасу.