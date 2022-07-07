Пожар на СПГ-базе в США может осложнить ситуацию с газом в Японии

Пожар и остановка работы СПГ-терминала Freeport LNG в Техасе может осложнить неблагоприятную обстановку для японских компаний в случае прекращения работы с проектом «Сахалин — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

По информации издания, в Токио рассчитывали на долговременные поставки сжиженного природного газа именно с терминала Freeport LNG в Техасе в случае прекращения импорта СПГ через «Сахалин — 2». В таких обстоятельствах японским компаниям придется закупать СПГ по более высокой цене на спотовом рынке.

Уточняется, что мощность СПГ-терминала Freeport LNG в Техасе оценивается в 15 млн тонн сжиженного газа в год, что составляет примерно 16% всего экспорта СПГ из США. В начале июня на терминале произошел пожар, за которым последовал взрыв. По сообщению издания, терминал может начать работу не раньше октября. Из-за крайне напряженных отношений с Россией Японии будет сложно сохранить поставки СПГ по «Сахалину — 2».

Ранее президент крупной японской транспортной компании в сфере грузовых перевозок Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото заявлял, что у страны нет другого выбора, кроме как покупать российский газ.