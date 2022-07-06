Правительство Норвегии остановило забастовку нефтяников

Профсоюз сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии Lederne объявил о прекращении забастовки, пишет Reuters.

Добычу углеводородов возобновят в кратчайшие сроки, поскольку правительство вмешалось в ситуацию, проинформировал прессу лидер профсоюза Аудун Ингвартсен.

Сообщается, что ключевое требование нефтегазовиков — повышение заработной платы — будет рассмотрено позднее.

Работники сферы оказались недовольны первоначальным повышением на 4–4,5% — это не компенсирует растущую инфляцию, которая составила в мае до 5,7%.

Ранее аналитики предрекли сокращение добычи газа до 25% в Норвегии на фоне забастовок. С учетом остановки поставок через российские газопроводы, сокращение добычи топлива может привести к еще большему шоку на рынке европейского газа. Эксперт указал, что забастовки не будут иметь затяжной характер.