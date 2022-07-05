В Госдуме рассказали о том, как коснется граждан слияние Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил радиостанции «Говорит Москва», что объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования позволит работодателям избежать бюрократических трудностей и увеличить объемы социальной поддержки граждан.

По словам Нилова, граждане выиграют от объединения фондов. Он отметил, что вырастет размер больничных выплат, до 2025 года увеличится в полтора раза размер пособия по уходу за ребенком и пособия по беременности и родам. Благодаря объединению организаций освободятся здания и помещения фондов, их станут использовать по соцназначению: откроются бюро медико-социальной экспертизы и дополнительный центр для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов.

«Что касается размеров пенсии, то размер пенсии регулируется действующим законодательством, повышаться пенсия может через процедуру индексации», — указал Нилов.

Новый, объединенный социальный фонд заработает 1 января 2023 года. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что административные здания Пенсионного фонда РФ после его объединения с Фондом социального страхования будут переданы под стационарные социальные учреждения.

По информации Минтруда, средства, которые освободятся после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества фондов, пойдут на повышение пенсий.