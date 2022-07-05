Цена нефти Brent опустилась до $105 за баррель впервые с 12 мая

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падала более чем на 7%, торгуясь ниже $105 за баррель впервые с 12 мая 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

По данным на 17:56 мск, стоимость Brent снижалась на 7,49% — до $105 за баррель. К 18:00 мск стоимость Brent замедлила снижение, торгуясь на уровне $105,18 за баррель (-7,33%).

Ранее сообщалось, что цена на нефть к концу 2023 года может обрушиться до $45 за баррель из-за снижения спроса.

Аналитики посчитали, что к концу 2022 года цена на нефть марки Brent уменьшится до $65 за баррель. Это может произойти из-за пониженного спроса ввиду возможной рецессии в экономике. Этот процесс также может продолжиться и в 2023 году, когда к концу года цена на нефть упадет до $45 за баррель.

Цены на нефть падают при любой возможной рецессии или показателях нестабильности практически до себестоимости. При этом ситуация с ценами будет ухудшаться, если страны ОПЕК+ так и не будут вмешиваться в процессы на нефтяном рынке.