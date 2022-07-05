Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В ООН обеспокоились арестами сторонников России на Украине 19:53
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после его заявления о «возвращении»... 19:49
Назван дешевый и эффективный способ избавиться от слизней 19:49
ФАС не получала ходатайство о приобретении KFC 19:49
Российских школьников бесплатно обучат основам программирования 19:45
Пользователь соцсетей рассказал, как поймал кота на краже соседской еды 19:41
Нападающий Клинтон Н'Жье покинул московское «Динамо» 19:41
Алиханов рассказал о крайней ответной мере на блокаду Литвой транзита... 19:31
В России начали выпускать упаковку под брендом Komipak 19:31
В Польше призвали экономить электричество из-за нехватки газа 19:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Цена нефти Brent опустилась до $105 за баррель впервые с 12 мая

close
100%
Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падала более чем на 7%, торгуясь ниже $105 за баррель впервые с 12 мая 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

По данным на 17:56 мск, стоимость Brent снижалась на 7,49% — до $105 за баррель. К 18:00 мск стоимость Brent замедлила снижение, торгуясь на уровне $105,18 за баррель (-7,33%).

Ранее сообщалось, что цена на нефть к концу 2023 года может обрушиться до $45 за баррель из-за снижения спроса.

Аналитики посчитали, что к концу 2022 года цена на нефть марки Brent уменьшится до $65 за баррель. Это может произойти из-за пониженного спроса ввиду возможной рецессии в экономике. Этот процесс также может продолжиться и в 2023 году, когда к концу года цена на нефть упадет до $45 за баррель.

Цены на нефть падают при любой возможной рецессии или показателях нестабильности практически до себестоимости. При этом ситуация с ценами будет ухудшаться, если страны ОПЕК+ так и не будут вмешиваться в процессы на нефтяном рынке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть