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Британия лишит Белоруссию дизайнерских сумок

Британия введет новые санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Великобритания планирует ввести 5 июля новые санкции против Белоруссии за поддержку проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление, опубликованное на сайте правительства страны.

«Правительство Великобритании завтра (5 июля 2022 года) введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим (Александра — ред.) Лукашенко продолжает активно содействовать незаконному вторжению (на Украину президента РФ Владимира — прим. ред.) Путина», — говорится в сообщении.

В частности, планируется ввести запрет на экспорт в Белоруссию товаров нефтепереработки, предметов роскоши и ряда передовых технологий, которые используются в квантовых вычислениях. Уточняется, что под предметами роскоши подразумеваются британские произведения искусства и дизайнерские сумки.

Из Белоруссии будет запрещен импорт железа и стали. Также стране будет ограничен доступ к «британским финансовым услугам мирового уровня» путем запрета белорусским компаниям выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших мировых экспортеров калия «Беларуськалий», попавший под санкции, начал отгрузку продукции через Россию.

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