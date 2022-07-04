Предложение арендного жилья в Москве за полгода выросло в два раза

Объем предложений на рынке долгосрочной аренды Москвы с начала года вырос в два раза, до 45,5 тыс. квартир. Об этом пишет РБК, ссылаясь на участников рынка.

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Москве по итогам июня составляет порядка 45,5 тыс. квартир. В начале января их было 22,3 тыс. К марту этот показатель вырос до 35 тыс.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что предложение жилья в среднем в пять раз выше спроса. При этом в мае минимальная ставка по аренде была 25 тыс. рублей, а уже в июне она стала 20 тыс. рублей за месяц.

Специалисты по недвижимости указали, что сейчас на рынке наблюдается тенденция к снижению бюджета по найму. Люди не уверены, что смогут стабильно оплачивать аренду, поэтому ищут самые дешевые варианты. При этом сами арендаторы достаточно привередливы и требуют даже у самых низкобюджетных предложений качественную мебель, бытовую технику, ремонт и другие параметры.

8 июня «Известия» со ссылкой на данные исследования BusinesStat писали, что россияне тратят в среднем 47,2% от зарплаты на аренду жилья. В отдельных регионах показатель гораздо выше среднего. Например, в Крыму жители в среднем тратят на аренду жилплощади 75,8%.