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В Совфеде заявили об обмане Западом при покупке российских энергоресурсов

Cенатор Пушков: западные страны обходят собственные санкции при покупке газа и нефти из России

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что западные страны по-прежнему закупают энергоресурсы из РФ, невзирая на свои заявления об отказе от них и антироссийские санкции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде (сжиженного природного газа. — «Газета.Ru») СПГ», — указал сенатор.

По его словам, в других случаях, «как в энергетическом плутовском водевиле», некоторые государства Запада приобретают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», «которой нет в природе», затем, чтобы тем самым обойти собственные санкции.

«Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это — секрет Полишинеля», — заключил Пушков.

Ранее британский аналитик Алекс Лоусон заявлял, что нефть из России продолжит поступать в Европу через «черный ход», которым станет Индия.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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