Daily Mail: Британия стала «столицей мирового мошенничества» из-за роста стоимости жизни

Великобритания стала «столицей мирового мошенничества» из-за того, что стоимость жизни резко выросла. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на результаты исследования.

В публикации отметили, что ущерб от мошенничества в Британии за год составил около £3 млрд ($3,7 млрд).

В исследовании указали, что ситуация по потерям средств на человека в стране куда хуже, чем в США, Канаде и Австралии. Например, лишь только в апреле британцы потеряли свыше £700 млн, хотя годом ранее этот показатель был на уровне £200 млн.

С января 2022 года свыше 40 млн совершеннолетних жителей Британии стали жертвами мошенников. Эксперты оценили потери для экономики страны в £137 млрд.

22 июня согласно данным Бюро национальной статистики Британии (Office for National Statistics) стало известно, что годовая инфляция в стране в мае 2022 года достигла 9,1%, побив рекорд 40-летней давности.