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Финляндия запретила ввоз из России крепкого алкоголя

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России, согласно санкциям Евросоюза. Об этом сообщил финский телеканал YLE, ссылаясь на Таможенную службу страны.

«В настоящее время санкции применяются к таким крепким спиртным напиткам, как водка, джин, виски и ликеры», — заявил старший инспектор финской таможни Яркко Кескинен.

По его словам, слабоалкогольные напитки, в частности, пиво, сидр и вино, не попадают под ограничения.

Кескинен также указал, что спиртное нельзя ввозить в Финляндию «ни в частном порядке, ни в рамках коммерческих поставок». При этом запрет касается в том числе «магазинов беспошлинной торговли duty free на границе между Финляндией и Россией», добавил он.

Ранее стало известно, что Финляндия запретила физическим лицам ввозить из РФ нефтепродукты.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Санкции против России
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