Финляндия запретила ввоз из России крепкого алкоголя

Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России, согласно санкциям Евросоюза. Об этом сообщил финский телеканал YLE, ссылаясь на Таможенную службу страны.

«В настоящее время санкции применяются к таким крепким спиртным напиткам, как водка, джин, виски и ликеры», — заявил старший инспектор финской таможни Яркко Кескинен.

По его словам, слабоалкогольные напитки, в частности, пиво, сидр и вино, не попадают под ограничения.

Кескинен также указал, что спиртное нельзя ввозить в Финляндию «ни в частном порядке, ни в рамках коммерческих поставок». При этом запрет касается в том числе «магазинов беспошлинной торговли duty free на границе между Финляндией и Россией», добавил он.

Ранее стало известно, что Финляндия запретила физическим лицам ввозить из РФ нефтепродукты.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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