Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы России, в том числе от продажи золота

США и Евросоюз намерены добиться изоляции России от мирового рынка и пресечь уклонение страны от санкций. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «Большой семерки» (G7), передает РИА «Новости».

Отмечается, что Запад решительно настроен сократить доходы Российской Федерации, в том числе от золота.

Также лидеры G7 заявили о планах продолжать вводить адресные санкции в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз проводят совместную работу, чтобы сократить прибыль России от энергоносителей.

До стало известно, что 28 июня США объявят о введении санкций против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, российский ЧВК и более 500 граждан страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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