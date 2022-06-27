Военная операция на Украине. День 124-й

9:00

Великобритания не смогла бы оперативно помогать Украине оружием, если бы не вышла шесть лет назад из состава Евросоюза, заявил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN после прибытия на саммит «Большой семерки» в Германии.