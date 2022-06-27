Военная операция на Украине. День 124-й

Аксенов объявил режим ЧС в Симферополе и Симферопольском районе из-за сильных дождей — РИА «Новости».
Из промзоны северодонецкого «Азота» за воскресенье эвакуировано еще более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР — РИА «Новости».
Число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины, превысило 2,1 млн человек, сообщил источник в силовых структурах — ТАСС.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и дальнейшую помощь этой стране со стороны Оттавы и стран Группы семи — ТАСС.
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Петровский район города Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море — ТАСС.
Великобритания не смогла бы оперативно помогать Украине оружием, если бы не вышла шесть лет назад из состава Евросоюза, заявил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN после прибытия на саммит «Большой семерки» в Германии.
Страны Группы семи возьмут на себя обязательство по бессрочной поддержке Украины, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.
Неизвестные взорвали в Каховке автомобиль местный чиновницы, женщина не пострадала — ГУ МВД Херсонской области — ТАСС.
Вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту Новобахмутовка в ДНР 20 ракет из РСЗО «Град», сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Россия должна защитить свой суверенитет в условиях, когда НАТО воюет с ней руками украинцев, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу СТВ.
По ее словам, переговоры между Россией и Украиной должны проходить с учетом реально складывающейся ситуации и на условиях, которые российская сторона публично выдвинула.
Народный совет ДНР допускает отмену смертной казни после окончания на ее территории военных действий и завершения судов и трибуналов над военными преступниками, сообщила ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Силы Луганской народной республики и российской армии зашли в Лисичанск сразу с пяти направлений, кольцо вокруг оставшейся украинской группировки активно сужается к центру города, сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Правительство Японии расширит индивидуальные и экспортные санкции против российских физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины — ТАСС.
Как сообщил в понедельник телеканал NHK, соответствующее заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида на проходящем в Германии саммите Группы семи.