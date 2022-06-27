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Белый дом: под новые визовые ограничения США попадут 500 российских чиновников

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Соединенные Штаты введут визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников. Об этом говорится в документе Белого дома, посвященному планам администрации президента США Джо Байдена по мерам в отношении РФ.

»Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета, а также угрозой ему и территориальной целостности или политической независимости Украины, или подавлением инакомыслия в России», — сказано в документе.

Введение санкций приурочено к проходящему в Германии саммиту «Большой семерки» (G7).

28 июня США объявят о введении санкций против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Накануне президент США Джо Байден заявлял, что страны-участницы G7 введут запрет на импорт российского золота.

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Санкции против России
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