Аналитики предупредили о риске «переломного момента» из-за роста инфляции

В отчете Банка международных расчетов (BIS) утверждается, что мировая экономика, которая все еще не оправилась от пандемии коронавируса, в этом году столкнулась с двумя новыми вызовами: резким ростом инфляции и последствиями российской военной операции на территории Украины. Об этом сообщает РБК.

По мнению аналитиков, мир испытал глубокий стагфляционный шок из-за повышения стоимости на сырье, нарушений в цепочках поставок, а также дефицита, который был вызван боевыми действиями на территории Украины. Все это спровоцировало заметный рост стоимости товаров и услуг для домохозяйств.

По информации BIS, за многие десятилетия инфляция достигла максимумов в США, Великобритании, странах Евросоюза и других государствах. Аналитики опасаются, что экономики стран Северной Америки и Европы, а также других развивающихся рынков близки к «переломному моменту».

«Возможно, мы достигли переломного момента, после которого инфляционная психология распространится и закрепится. Это будет означать серьезный сдвиг парадигмы», — утверждается в отчете BIS.

Это сдвиг может означать окончание «благоприятного мира» со стабильными ценами.

Ранее в пресс-службе Национального института статистики Франции заявили, что показатель роста цен в стране продолжает расти и к концу 2022 года может закрепиться на уровне от 6,5 до 7%.