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Депутат Арефьев назвал «искусственным» дефолт РФ, который может быть объявлен в понедельник

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на условия, прописанные в долговых обязательствах. Его могут объявить уже в понедельник, однако первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что никаких неприятностей для России это решение не несет. Об этом депутат сообщил «Газете.Ru».

«Я думаю, что это все-таки искусственный дефолт. Дефолт — это неплатежеспособность государства, неспособность оплатить по долгам. Но поскольку нам эти долги выплачивать запрещают, то этот дефолт неполноценный. У России исключили возможность выплачивать, хотя такая возможность есть. В любом случае по евробондам, конечно, платить очень сложно, потому что у них санкции. Но они и сами заинтересованы, у них тоже не такая простая ситуация, чтобы отказываться от наших денег», — рассказал Арефьев.

По словам политика, все страны «прекрасно знают» о том, что у России есть деньги на выплату внешнего долга.

«Мы можем заплатить, но нам просто не дают. Поэтому последствий от этого дефолта не будет никаких. Все последствия, которые могли бы быть, уже у нас есть. Все эти санкции, расторжения договоров, недоверие и все прочее. Дефолт пусть объявляют, никому серьезных неприятностей он не принесет, в том числе и России. Хуже, чем есть, уже не будет», — заключил он.

Ранее Bloomberg сообщало, что льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму порядка 100 млн долларов заканчивается 26 июня. Если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник, 27 июня, утром произойдет «событие дефолта».

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