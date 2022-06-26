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Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства на ₽1,6 млрд

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Резервный фонд правительства будет увеличен еще на 1,6 млрд руб. дополнительно ради реализации целей по стабилизации экономики страны в условиях санкций со стороны Запада. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Резервный фонд правительства увеличится на 1,6 млрд руб. Распоряжение об этом подписано. Средства задействуют, в том числе, для реализации мероприятий, ориентированных на обеспечение стабильного развития экономики при условии внешних ограничений», — отметили в распоряжении.

Там также добавили, что источником дополнительных средств послужили неиспользованные средства бюджета, которые остались к 1 января 2022 года.

9 июня Мишустин подписал распоряжение, по которому резервный фонд правительства будет увеличен на 551,4 млрд руб. ради реализации мероприятий по стабилизации экономики.

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