Глава Минфина Германии намерен выделить энергоемким компаниям 3 млрд евро в год

Министр финансов Германии Кристиан Линднер намерен выделять энергоемким организациям порядка 3 млрд евро в год, предназначенных для помощи на протяжении следующих двух лет. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ немецкого ведомства.

Согласно данным издания, речь идет о «пиковой компенсации». Энергоемкие предприятия получают финансовую помощь с 2012 года, однако с 2013 года только при условии, что они доказали, что снижают потребление энергии.

Получившие поддержку компании смогут получить возврат части налогов, которые платились за отопление или электроэнергию. Данные выплаты предполагается возместить государством в течение года.

При этом Линднер рассчитывает продлить меры продления на 2023 и 2024 годы. Стоимость такого плана помощи может достигнуть почти 2,9 млрд евро в год.

Ранее глава Минэкономики Германии допустил остановку работы ряда отраслей из-за нехватки газа.

Также в Германии заявили, что сокращение поставок газа из России — признак эффективных санкций.