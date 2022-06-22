Песков: ответ на запрет Литвой транзита в Калининградскую области на стадии обсуждения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответные меры, касающиеся ответа на действия Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область, готовятся. Об этом представитель Кремля сказал во время брифинга.

До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российский ответ на запрет транзита будет для Литвы «практическим».

При этом пресс-секретарь не стал уточнять, о каком именно ответе шла речь.

«Сейчас идет процесс выработки решения», — сказал он.

Также калининградский губернатор Антон Алиханов пообещал разрушительный ответ для экономики Прибалтики на запрет транзита.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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