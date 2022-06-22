Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»

Оттава изучает способы возобновления поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток — 1». Об этом Bloomberg заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.
Ранее объем поставок снизился из-за застрявшей в Канаде из-за санкций турбины Siemens, которая проходила техническое обслуживание там. На данный момент Канада занята переговорами С ФРГ, чтобы обеспечить нужный поток газа.
«Мы можем рассмотреть разные варианты», — поделился информацией Уилкинсон.
Ранее Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы.