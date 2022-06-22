Байден хочет временно отменить топливный налог в США

Президент США Джо Байден намерен временно упразднить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Издание пишет, что американский лидер и его советники обсуждают эту меру уже на протяжении нескольких месяцев.

Президент Соединенных Штатов будет 22 июня выступать с речью, посвященной ситуации с ростом цен на бензин в стране. Решение о том, чтобы временно не взимать 18,4 цента с каждого галлона (3,785 литра) топлива, должно пройти через одобрение конгресса, так что, как отмечает издание, подобный шаг Байдена выглядит «в большей степени символическим».

Республиканцы и демократы в конгрессе скептически относятся к отмене топливного налога – они сомневаются, что такая мера поможет стабилизировать ситуацию с высокими ценами на заправках.

Ранее глава Минфина США назвала инфляцию в стране частью «глобального явления». «Инфляция неприемлемо высока... Важно признавать, что США — не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны», — сказала Йеллен, добавляя, что «эти факторы вряд ли исчезнут немедленно, но со временем я ожидаю, что инфляция пойдет вниз».

По прогнозу министра, американская экономика будет замедляться после высоких темпов роста.

Президент США Джо Байден не раз заявлял, что к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире, и в США в частности, привела военная спецоперация России на Украине. Так, в одном из своих выступлений он сказал, что у президента России Владимира Путина «есть проблема» и «он стал ее причиной», США в свою очередь «не позволят ему распространить эту проблему на остальной мир». Байден также обвинил Путина в рекордной инфляции в США.