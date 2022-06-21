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Путин поручил максимально быстро снизить ставки по льготной ипотеке

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку максимально быстро реализовать снижение ставки по льготной ипотеке. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Госсовета, сказано на сайте Кремля.

Путин также добавил, что в апреле ипотечных кредитов было выдано в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Он отметил, что сейчас рыночная средняя ставка по жилищным кредитам составляет более 14%, а при таких значениях, по оценкам экспертов, ипотека становится сложнодоступной для большинства россиян.

Накануне Минфин России разработал и внес в правительство проект постановления, который предполагает снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%.

До этого президент России Владимир Путин выступил с предложением снизить ставку по льготной ипотеке до 7% в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Ставку поднимали с 7% до 12% после решения Банка России повысить ключевую ставку до 20% в конце февраля. Впоследствии ставка по льготной ипотеке была снижена до 9%, при этом ключевая ставка ЦБ в июне составила 9,5%.

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