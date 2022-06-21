Путин сообщил, что для решения проблемы жилья в РФ требуются миллиарды квадратных метров

Президент России Владимир Путин считает, что для решения проблемной ситуации с жильем в стране необходимы миллиарды квадратных метров. Ситуацию с жилищным вопросом глава государства обсудил на президиуме государственного совета, заявили в Кремле.

Темой встречи стала «Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года».

Как считает Путин, надо сломать устоявшиеся стереотипы и вкладывать в реальные активы, а именно — стройку.

«Прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру [снижение ставки льготных ипотечных кредитов с 9% до 7%]», — поручил президент в ходе встречи.

Кроме того, Путин поставил задачу обеспечить объем ввода жилья в 2022 году в РФ не ниже уровня прошлого года.

Ранее стало известно, что в России число объявлений о продаже жилья на вторичном рынке увеличилось на 8-10% в мае.