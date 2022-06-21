Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Netflix прокомментировал смертельную аварию по дороге на съемки сериала 16:07
В ЛНР заявили, что вплотную подошли к Лисичанску 16:03
Госдума обязала иностранные компании переоформить лицензии на недра... 16:02
ЦДУ ТЭК сообщило, что на российских АЗС подорожало дизельное топливо и бензин 16:01
Сомнолог Бузунов рассказал, почему пожилые люди спят меньше 16:00
Путин оценил ситуацию с жилищными условиями поговоркой «хорошо тому, кто... 15:59
Во Владимирской области уволили начальника колонии из-за драки осужденных 15:59
В Сочи две пассажирки устроили истерику из-за такси Hyundai вместо бизнес-класса 15:58
Путин призвал избавить стройкомплекс от бюрократии 15:58
В США оценили возможности китайского истребителя-копии Су-27 15:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Путин сообщил, что для решения проблемы жилья в РФ требуются миллиарды квадратных метров

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин считает, что для решения проблемной ситуации с жильем в стране необходимы миллиарды квадратных метров. Ситуацию с жилищным вопросом глава государства обсудил на президиуме государственного совета, заявили в Кремле.

Темой встречи стала «Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года».

Как считает Путин, надо сломать устоявшиеся стереотипы и вкладывать в реальные активы, а именно — стройку.

«Прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру [снижение ставки льготных ипотечных кредитов с 9% до 7%]», — поручил президент в ходе встречи.

Кроме того, Путин поставил задачу обеспечить объем ввода жилья в 2022 году в РФ не ниже уровня прошлого года.

Ранее стало известно, что в России число объявлений о продаже жилья на вторичном рынке увеличилось на 8-10% в мае.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть