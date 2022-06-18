В России начали производить подгузники и прокладки из отечественной целлюлозы

Компания по производству средств гигиены «Драйлок текнолоджиз» и производитель подгузников для взрослых «Фламинго» изготовили первые партии товаров из российской целлюлозы. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора ассоциации «АУРА-Тех» Ивана Бирюкова.

Бирюков рассказал, что ежегодно Россия импортировала около 150 тыс. т целлюлозы из США, Финляндии, Бразилии, Швеции, Франции, Бельгии и Южной Кореи. Но, по словам коммерческого директора компании «Драйлок текнолоджиз» Натальи Зайцевой, российские компании лишились сырья необходимого типа после введения очередных антироссийских ограничительных мер в апреле.

«Драйлок текнолоджиз» изготовила первую партию в объеме 1 млн подгузников и прокладок, «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых. По словам Зайцевой, на полки в магазины товары поступят, скорее всего, до конца июня. Это подтвердил гендиректор «Фламинго» Никита Волокитин.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что американцы столкнулись с дефицитом потребительских товаров из-за проблем с цепочками поставок и инфляции, наблюдается острая ситуация с тампонами. На их отсутствие жители США жалуются уже несколько месяцев.

Дефицит, предположительно, связан с ограничениями поставок материалов, таких как хлопок и пластик, которые также используются в средствах индивидуальной защиты и пользуются большим спросом с начала пандемии.