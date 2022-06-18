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Кудрин раскрыл срок подготовки стратегии новой экономики России

Глава Счетной палаты Кудрин: для подготовки стратегии новой экономики России нужно два-три месяца

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Правительству РФ необходимо еще несколько месяцев, чтобы создать стратегию среднесрочного развития российской экономики в условиях санкционного давления со стороны стран Запада. Об этом глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил в беседе с телеканалом РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Два--три месяца потребуется для того, чтобы вот эти новые правила, новые стратегии, перераспределение ресурсов провести», — сказал чиновник.

По его словам, речь идет о выстраивании новой программы развития на ближайшие три года.

Кудрин также назвал «вполне адекватными» уже принятые оперативные антикризисные меры. При этом он указал, что «ресурсов не так много, как хотелось бы», а запросов у бизнеса много.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для страны 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета. Вместе с тем он отметил, что «российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество».

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что действия российской власти, которые были направлены на сохранение экономики страны, позволяют ожидать меньшего спада по итогу этого года.

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